Mit 6,24 Metern hat Weitspringerin Inge Grünwald in Weinheim das Limit für die U20-EM erbracht. Ein noch besserer Sprung gelang mit etwas zu viel Rückenwind.

Bei den Chrono Classics in Weinheim (GER) gewann die 18-jährige Union-Salzburg-Leichtathletin den B-Bewerb gegen deutlich ältere Konkurrenz. Die 6,24 Meter im dritten Versuch waren persönliche Bestmarke und lagen deutlich über der U20-EM-Norm von 6,10 Metern. Die EM steigt im Juli in Boras (SWE). Ihr fünfter Sprung ging sogar auf 6,34 Meter, allerdings bei zuviel Rückenwind. Der Landesrekord von Christina Öppinger aus dem Jahr 1992 von 6,31 m wackelt aber schon bedenklich.

Inge Grünwald sagte. "Mit meinen Sprüngen heute bin ich wirklich zufrieden. Leider war der Wind bei den 6,34m ein bisschen zu stark. Auch der letzte, leider ungültige Sprung, stimmt mich für die Saison sehr positiv und ich bin gespannt, was die kommenden Wettkämpfe bringen."

Grünwalds Clubkollegin Steffi Bendrat holte in Weinheim Rang drei über 100 m Hürden in 13,53 Sek. Isaac Asare absolvierte 100 Meter in 11,05 Sek., 200 Meter in 22,40 und sprang 6,73 Meter. Elias-Min Nowotny (alle Union Salzburg LA) lief die 100 Meter in 11,57, und sprang 6,28 Meter weit.

Quelle: SN