Mit 6,23 Metern schaffte die Salzburgerin Inge Grünwald als Siebente die Qualifikation für das Finale der U20-EM in Boras (SWE).

Die 19-jährige Leichtathletin von Union Salzburg LA kam in der Qualifikation mit 6,23 Metern auf einen Zentimeter an ihre persönliche Bestweite heran. Die Bronzegewinnerin der Youth Olympic Games von 2018 in Buenos Aires war Siebente. Die Höchstweite sprang Larissa Iapichino mit (ITA) 6,50 Metern vor der schwedischen "Überfliegerin" Tilde Johansson (6,48). Das Finale steigt für die Maturantin aus Wals am Sonntag.

Quelle: SN