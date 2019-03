Bei der Österreichischen Crossmeisterschaft in Innsbruck wurde Manuel Innerhofer seiner Favoritenrolle voll gerecht. Der Pinzgauer holte den Titel mit einer taktischen Meisterleistung.

Die stark besetzte Langstrecke über 9950 Meter wurde zum Duell zwischen Innerhofer und Isaac Kosgei (Zehnkampf-Union). 600 Meter vor dem Ziel zog der Salzburger dann in einem Anstieg den Zielsprint an, dem sein oberösterreichischer Konkurrent nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Die Siegerzeit: 31:32 Minuten, Kosgei hatte sechs Sekunden Rückstand. "Eine taktische Meisterleistung von Manuel", war sein Trainer Peter Bründl begeistert. Im Vorjahr hatte Manuel bei den Titelkämpfen in Rif noch den Kürzeren gegen Peter Herzog, einen weiteren Bründl-Schützling, gezogen.

Manuels Zwillingsbruder Hans-Peter (beide LC Oberpinzgau) kämpfte mit Magenproblemen, so dass über die Kurzdistanz seinen Titel nicht verteidigen konnte und nur Rang fünf, 13 Sekunden hinter dem hier siegreichen Isaac Kosgei, drin war. David Rastl (Union Salzburg LA) wurde U18-Sechster. Einen Meistertitel gab es in Innsbruck für den Salzburger Nachwuchs: Linda Hehenwarter (Union Salzburg LA) siegte in der Klasse U16.

Nächstes Ziel für die Innerhofers sind in zwei Wochen die österreichischen 10.000-Meter-Meisterschaften auf der Bahn in Regensburg.

Quelle: SN