Manuel Innerhofer (LC Oberpinzgau) ist Österreichs aussichtsreichster Starter bei der EM im Berglauf in Zermatt (SUI).

Der Staatsmeister will im Schatten des Matterhorns wie schon bei der EM im Vorjahr in Skopje einen Platz unter den ersten zehn herauslaufen. Der zehnte Rang von 2018 war das beste Resultat eines Österreichers. Innerhofer hat heuer bereits die österreichischen Meistertitel am Berg, im Crosslauf und über 10.000 Meter gesammelt.

Zur EM nach Zermatt wurde ein siebenköpfiges ÖLV-Team entsendet. Als größte Medaillenkandidatin gilt einmal mehr Rekord-Weltmeisterin Andrea Mayr aus Oberösterreich, die sich dieses Jahr bislang in toller Form präsentiert hat. Der Streckenverlauf in Zermatt ähnelt der Strecke der diesjährigen Staatsmeisterschaften in Graden, jedoch mit dem bedeutenden Unterschied, dass sich der Start bereits auf 1604m über Meeresniveau befindet und das Ziel am Riffelberg unter dem berühmten Matterhorn auf 2579m.

Quelle: SN