Salzburgs Leichtathleten haben erneut ein Erfolgsjahr feiern dürfen. Die Ehrung des Verbands (SLV) stand aber auch schon im Zeichen des Blicks in die Zukunft. 2020 bringt einen Olympiastart für Peter Herzog und eine neue Ära im Sportzentrum Rif.

Viele Erfolge gab es bei der SLV-Ehrung im ULSZ Rif am Dienstag zu feiern. Doch der unbestrittene Star des Abends war Peter Herzog. Der Heeressportler von der Union Salzburg LA ist bislang der einzige für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 qualifizierte Sportler des Landes. Derzeit kämpft er in Saalfelden mit den Widrigkeiten der Jahreszeit: "Nach dem ersten Wintereinbruch habe ich mir schon eine Laufbahn in den ein Meter hohen Schnee geschaufelt..."

Geehrt wurden auch die vier Staatsmeister. Isaac Asare (Weitsprung), mittlerweile auch beim Bundesheer, Michaela Egger (Dreisprung), Matthias Kaserer (Speer) und Inge Grünwald (Weitsprung) krönten sich in Innsbruck mit Gold.

Topleistungen der Nachwuchsathleten um David Rastl, Shanna Turcezk, Vanessa Wanderer, Amira Simon oder Paul Klampfer, die bei Juniorenmeisterschaften reichlich Edelmetall abräumten, konnte Landestrainer Richard Marschal aufzählen. Und auch die Masters-Sportler waren mit Erfolg unterwegs. Sabine Hofer auf den Langstrecken sowie Alexander Leprich im Dreisprung sammelten WM- und EM-Gold in ihren Altersklassen. Als Krönung des großartigen Jahres griff Manuel Innerhofer, zuvor schon Cross-, Berglauf- und 10.000-Meter-Staatsmeister, bei der Berglauf-WM im November in Argentinien nach einer Medaille. Dem Schützling von Trainer Peter Bründl fehlten als Sechstplatziertem nur wenige Sekunden auf Edelmetall, sein Bruder Hans-Peter kam auf Platz 19.

Bewährt hat sich die SLV-Mannschaft um Präsident Dietmar Kurz auch wieder als Veranstalter. Der "Kraftakt" Europäische Betriebssportspiele mit hunderten Startern wurde ebenso reibungslos über die Bühne gebracht wie die Österreichischen U16/U20-Meisterschaften trotz Baustelle im ULSZ Rif. Die runderneuerte Anlage wird 2020 ihre Feuertaufe mit der Staatsmeisterschaft Ende Juni erleben - und das mit einem wahren Leichtathletikfest, das bereits ganz im Zeichen von Olympia stehen wird. Eigens für die Stars Lukas Weißhaidinger, Verena Preiner und Co., die dort zum Teil ihre Generalproben ablegen, wird der Terminplan um einen Tag erweitert. Die WM-Medaillengewinner sind dann hautnah für die Fans zu bewundern.