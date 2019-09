Leichtathletik: Topstar Ivona Dadic startet in Rif

Prominente Verstärkung erhalten die österreichischen Meisterschaften U16/U20 der Leichtathleten im ULSZ Rif: Siebenkampf-Weltklasseathletin Ivona Dadic überprüft ihre WM-Form.

Die 25-jährige Oberösterreicherin überprüft wenige Wochen vor der Weltmeisterschaft in Doha ihre Form und wird außer Konkurrenz über 100 m Hürden, im Hochsprung und im Kugelstoßen antreten. Die Hallen-Vizeweltmeisterin ist in Doha eine Medaillenkandidatin im Siebenkampf. Starke Konkurrenz kommt aber auch aus dem eigenen Lager: Verena Preiner aus Ebensee, die sich derzeit bei einem Trainingslager in Belek (TRK) den letzten Schliff holt, hat heuer den österreichischen Rekord von Dadic überboten und ist aktuell Weltranglisten-Dritte.



Die Wettkämpfe am Samstag (ab 12) und Sonntag (10) bringen Mammut-Starterfelder mit sich. So sind etwa im 100-m-Lauf der Frauen U 16 allein 31 Athletinnen gemeldet, im Weitsprung der U16 sind es 23 Starterinnen. Unter den zahlreichen hoffnungsvollen jungen Sportlern fehlt lediglich Ingeborg Grünwald (Union Salzburg LA). Die Youth-Olympics-Dritte hat ihren Studienaufenthalt in Texas bereits angetreten.

Quelle: SN