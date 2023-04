Leogang rüstet sich für den Triple-Weltcup

Die Mountainbike-Destination feiert ihre Premiere als "Superevent", mit dem Lokalmatadorin Valentina Höll noch eine Rechnung offen hat.

Zum elften Mal bereits gastiert der Mountainbike-Weltcup in Salzburg, Leogang hat sich in der Szene längst einen Namen gemacht - und schafft es jedes Jahr, noch eins draufzulegen. So kommt es heuer zur Premiere des "Superevents", zum Triple-Weltcup in drei Disziplinen mit fünf Bewerben.

21.500 Zuschauer und 800 Athletinnen und Athleten aus 40 Nationen machten im Vorjahr den Weltcup im Pinzgau zu einem wahren Radsportspektakel. Da heuer neben Downhill und Cross Country von 15. bis 18. Juni erstmals auch ...