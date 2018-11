Letzter Wurf ließ Jubel der BBU verstummen

Salzburger Basketballer lagen gegen Celovec sechs Sekunden vor Schluss noch in Führung.

Einen wahren Basketball-Krimi lieferten sich die BBU und KOŠ Celovec am Samstag in der Sporthalle Alpenstraße. Erst der allerletzte Wurf brachte die Entscheidung − allerdings zu Ungunsten der Salzburger. Zweitliga-Topscorer Jan Razdevšek versenkte einen Dreier zum 77:76-Sieg für die Klagenfurter.

Dabei hatten die Salzburger die Partie eigentlich über weite Strecken unter Kontrolle gehabt. Zur Halbzeit lagen sie mit 38:35 in Front, danach erhöhten sie den Vorsprung auf zehn Punkte.

"Durch unnötige Fehler und Fouls haben wir dann KOŠ wieder ins Spiel gebracht", ärgerte sich Obmann-Stellvertreter Dusko Stojakovic. So kämpften sich die Gäste heran und trafen kurz vor Ende zum 74:74. Als dann sechs Sekunden vor Schluss Dusan Oluic die BBU wieder um zwei Punkte in Front brachte, brandete in der Alpenstraße großer Jubel auf, den der allerletzte Wurf wenig später jäh verstummen ließ. "Gratulation zur Coolness beim Buzzer Beater", meinte Stojakovic.

