Letztes Aufgebot überrascht in Seekirchen

Grünau münzte am Samstag lange nummerische Überlegenheit in knappen 1:0-Auswärtssieg um.

Mit nur zwölf fitten Feldspielern reiste Grünau am Samstag nach Seekirchen. "Es war das letzte Aufgebot. Wir haben leider einige Langzeitverletzte und in der 1b viele Urlauber. Deswegen mussten wir mit einer Rumpftruppe antreten", erklärt Grünau-Trainer Franz Aigner, dessen Mannschaft sich von den Personalsorgen aber nicht verunsichern ließ.

Seekirchen drückte zwar in der Anfangsphase auf den Führungstreffer, musste aber in der 32. Minute einen herben Rückschlag hinnehmen. Kapitän Bernhard Biribauer konnte Grünaus Moussa Dembele als letzter Mann nur mit einem Foul stoppen und flog vom Platz. "Mir einem Mann mehr am Platz sind wir besser ins Spiel gekommen", sagt Aigner.

In der 75. Minute münzten die Walser die nummerische Überlegenheit dann in Zählbares um. Nach einem Eckball netzte Kapitän Thomas Pertl per Kopf ein. "Danach warf Seekirchen alles nach vorn, aber wir haben diese Drangphase mit etwas Glück überstanden. Letztendlich war der Sieg nicht unverdient", betont Aigner, den das dichte Programm, im Gegensatz zu einigen Kollegen, nicht stört: "Uns sind Spiele lieber als Trainings. Wir hatten wegen Corona eine lange Pause und sind froh, dass wir wieder spielen können."

Weiter geht es für die Grünauer, die wegen der Renovierung ihrer Anlage erst im September wieder zu Hause spielen, am Mittwoch in Kuchl. "Eine schwere Aufgabe, aber wir sind gut in Form und trauen uns auch in Kuchl eine Überraschung zu."