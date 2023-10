2. Liga: FC Liefering rutscht nach 1:1 auf Platz 15 ab

Der FC Liefering und die Admira haben ihre Sieglosserien in der 2. Fußball-Liga verlängert. Die Lieferinger kamen am Sonntag zu Hause gegen die Niederösterreicher nach Führung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und haben mittlerweile sieben Partien in Folge nicht gewonnen. Das Farmteam von Serienmeister Red Bull Salzburg liegt damit nur auf dem vorletzten Tabellenplatz. Für die zehntplatzierte Admira war es die fünfte Ligapartie nacheinander ohne Sieg und das dritte Remis in Serie. Zeteny Jano brachte Liefering mit einem Flachschuss in Führung (25.). Der verdiente Ausgleich gelang dem Ex-Bullen Georg Teigl, der eine schöne Kombination abschloss (67.).

Fußball

2. Liga, 10. Runde

SV Horn - Kapfenberger SV 0:2 (0:0)

SV Stripfing - SKN St. Pölten 4:1 (3:1)

DSV Leoben - SV Lafnitz 1:1 (1:1)

SKU Amstetten - SV Ried 2:3 (2:1)

Vienna - FAC Wien 2:2 (1:0)

FC Dornbirn - Sturm Graz II 2:3 (1:1)

GAK - Schwarz-Weiß Bregenz 1:0 (0:0)

FC Liefering - FC Admira 1:1 (1:0)