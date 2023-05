Lilli Brugger scheitert erst an Welt- und Europameisterin

Die Salzburger Fechterin feierte in Bulgarien viele Siege und belegte nach einer Niederlage gegen die Weltklasseathletin Francesca Palumbo den 60. Rang - als beste Österreicherin. Julia Eistert und Erik Huthmann schieden früh aus.

Das Grödiger Florett-Ass Lilli Brugger hat sich beim Weltcupbewerb in Plowdiw, Bulgarien, gut geschlagen. Die Weltranglisten-85., die dem Salzburger Olympiakader angehört, überstand am Freitag mit vier Siegen in sechs Duellen die Gruppenphase. In der Vorrunde schlug sie zuerst die Ungarin Aida Mohamed 13:11, ehe auch gegen Aliya Dhuique-Hein aus Deutschland der Aufstieg (15:11) gelang. Im Hauptbewerb am Samstag war aber im ersten Duell Endstation.

Nummer 7 der Welt war zu stark

Francesca Palumbo, ihres Zeichens die Nummer 7 der Welt und amtierende Welt- und Europameisterin mit dem italienischen Team, setzte sich klar mit 15:3 durch. Für Brugger bedeutet das den 60. Gesamtrang. Keine Österreicherin war besser. Freya Cenker (134. Rang) und Olivia Wohlgemuth (178.), die in der Weltrangliste besser klassiert sind als Salzburgs Topathletin , scheiterten deutlich früher. Die zweite Salzburgerin Julia Eistert belegte nach einem Sieg und vier Niederlagen den 158. Rang. Beim Herren-Weltcup in Acapulco, Mexiko, konnte AFCS-Vereinskollege Erik Huthmann keinen seiner Kämpfe in der Gruppenphase gewinnen (181. Platz).