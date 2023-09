Linz-Kapitän Fabio Strauss nach Sensation gegen Red Bull Salzburg: "Drücke im Derby Austria Salzburg die Daumen"

Dass die Heimserie (45 Spiele ungeschlagen) von Red Bull Salzburg am Samstag ausgerechnet gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz endete, lag auch an einem Salzburger. Bei den Oberösterreichern zeigte Abwehrspieler Fabio Strauss eine herausragende Leistung und stoppte damit die Bullen-Offensive. "Es war ein richtig geiles Spiel. Es kommt nicht so oft vor, dass man in Salzburg gewinnt", freut sich der 29-Jährige, der im Bullen-Nachwuchs ausgebildet wurde und bei Austria Salzburg den Durchbruch schaffte.

Durchbruch bei der Austria

Die Frage welchem Verein er am Dienstag im Salzburg-Derby die Daumen drückt, ist für Strauss schnell beantwortet: "Austria. Bei diesem Verein bin ich groß geworden und deswegen drücke ich auch der Austria die Daumen." Die Sensation der Linzer soll auch den Violetten für die schier unüberwindbare Hürde im ÖFB-Cup Mut machen. "An unserem Beispiel sieht man, dass im Fußball immer alles möglich ist. Man braucht eine starke Defensive und muss die Fehler des Gegners nutzen. Ich habe selbst zwei Mal mit der Austria gegen den FC Liefering gespielt. Die Stimmung und die Emotionen in diesen Duellen werde ich nie vergessen."