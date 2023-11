Lisa Grill gibt ihr Comeback

In der neuen Serie "Vom Lungau in den Skiweltcup" holen die "Lungauer Nachrichten" junge Talente vor den Vorhang. Zum Auftakt ist Lisa Grill im Gespräch, die den Sprung ebendahin geschafft hat.

Im Februar 2021 stürzte Lisa Grill schwer. Der Weg zurück war steinig und lang: "Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben. Skifahren ist das, was ich am liebsten tue", sagt die 23-Jährige im LN-Gespräch. Erst eine weitere Operation im Juni 2022 hat die Schmerzen gelindert. "Von da an ist es wieder bergauf gegangen. Es hat eineinhalb Jahre gedauert, bis ich wieder schön langsam zu trainieren beginnen konnte. Davor hatte ich damit zu tun, meinen Alltag mit geringer Belastung zu bewältigen. Normales Gehen war eine Herausforderung." Physiotherapie sowie Kraft- und Konditionstraining begleiteten sie fortan auf ihrem Weg zurück.

Im vergangenen Winter stand sie zehn Mal auf Skiern: "Es tat aber noch zu sehr weh." Im März 2023 folgte erneut eine Operation. "Im Training habe ich bei Null begonnen, eben weil davor so lang Stillstand herrschte." Seit dem Frühjahr ist Lisa Grill Polizeisportlerin. Die Ausbildung zur Polizistin ist auf fünf Jahre aufgeteilt.

Im August zog sie am Stilfser Joch (ITA) wieder Schwünge in den Schnee. Seither geht es gut voran. "Mit dem Skifahren bin ich sehr zufrieden. Ich habe schnell wieder mein Gefühl gefunden. Mein Unterschenkel macht mir schon noch Probleme.

Mein Schienbein braucht noch Trainingstage, damit es sich wieder an den Schuh gewöhnt. Ich gönne mir einfach einen Tag länger Pause als sonst. Wichtig ist, dass es wieder geht und dass auch alles hält."

Aktuell ist die Tamswegerin der Europacup-Speedgruppe zugeordnet. "Ich freue mich jetzt einfach darauf, endlich wieder Rennen zu fahren. Ich habe keinen Druck, bekomme die Zeit und kann mich auf mein Comeback konzentrieren."

Im Slalom wird die Allrounderin und Speed-Spezialistin nicht mehr an den Start gehen: "Slalom geht sich leider nicht mehr aus. Riesentorlauf nehme ich aber zusätzlich zu Abfahrt und Super-G mit." Los geht es im Dezember mit FIS-Rennen in Hippach/Tirol, danach beginnt die Europacup-Saison.

Saisonziel? "Die Zielsetzung ist schwierig. Ich will jedenfalls wieder dorthin, wo ich schon einmal war. Heuer liegt der Fokus auf dem Europacup. Natürlich freue ich mich über jeden weiteren Weltcupeinsatz."

Was haben Sie aus diesem Unfall gelernt? "Ich habe ganz viel gelernt. Ich habe mich selbst noch besser kennengelernt und werde versuchen, noch mehr auf meinen Körper zu horchen, wenn er mir etwas sagt. ,Bissl' geduldiger bin ich sicher auch geworden - so schlecht die Zeit auch war, ich habe viel mitgenommen und bin noch dankbarer, dass ich überhaupt noch Rennen fahren kann. Auf meinem Weg zurück haben mich sehr viele Menschen unterstützt - Familie und Freunde. Ärzte, Therapeuten, Trainer und auch das Olympiazentrum in Rif, wo ich den Großteil des Konditionstrainings absolviert habe. Aber allen voran meine Sponsoren wie Obertauern, die den Glauben an mich nicht verloren haben. Bedanken möchte mich auch beim Autohaus Neubauer für die jahrelange Unterstützung."