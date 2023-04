Super-Samstag in der Regionalliga Salzburg: Alle sechs Spiele im SN-Liveticker

Am Samstag kommt es ab 16 Uhr zum großen Showdown in der Regionalliga Salzburg. Saalfelden und Austria Salzburg liefern sich ein Fernduell um den Einzug in die Westliga. In der letzten Runde vor der Punkteteilung kämpfen zudem fünf der zwölf Vereine noch um den Einzug in das obere Play-off. Für die danach letzten fünf Teams der Tabelle des Grunddurchgangs steht der Abstieg in die Salzburger Liga bereits fest. Verfolgen Sie die spannende Entscheidung am Samstagnachmittag hier im ausführlichen Liveticker der "Salzburger Nachrichten".

BILD: SN/KRUGFOTO/KRUG DANIEL JUN. Während Golling (l. Ben Leitenstorfer) um den Einzug ins obere Play-off kämpft, wollen sich Rene Zia und seine Austrianer ein Westligaticket sichern.

Bischofshofen - St. Johann -:-

-:- SAK - Anif -:-

-:- Golling - Grünau -:-

-:- Grödig - Kuchl -:-

-:- Seekirchen - Saalfelden -:-

-:- Hallein - Austria Salzburg -:- Liveticker