Wer holt sich Platz eins in der Regionalliga Salzburg? Die SN übertragen das Spitzenspiel zwischen dem FC Pinzgau und dem SAK 1914 am Freitag live und exklusiv.

Zweiter gegen Erster, FC Pinzgau Saalfelden gegen SAK 1914: Am Freitag steigt um 19 Uhr das Duell der derzeit besten Amateurteams Salzburgs. Beide Regionalliga-Teams haben das Ticket für die Eliteliga im Frühjahr bereits in der Tasche und können somit im direkten Duell mit offenem Visier spielen. Die SN zeigen das Spitzenspiel in Kooperation mit dem Regionalsender RTS Salzburg live und exklusiv im Livestream:

