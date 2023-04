Dramatisches Finale in der Regionalliga Salzburg: Saalfelden zieht in die Westliga ein, Golling und Anif steigen ab

Die Entscheidung in der Regionalliga Salzburg ist gefallen. Für einige Teams war der abschließende Spieltag ein ständiges Auf und Ab.

Saalfelden folgt Meister Bischofshofen in die Westliga und trifft dort unter anderem auf Bregenz und Hohenmes. Die Pinzgauer setzten sich am Samstag in Seekirchen mit 4:0 durch und hielten damit Austria Salzburg, das in Hallein ebenfalls souverän mit 7:0 seine Pflicht erfüllte, auf Distanz. Den Maxglanern fehlten am Ende drei Treffer auf die punktegleiche Fürstaller-Elf.

St. Johann, Seekirchen und Kuchl im oberen Play-off

Die Austrianer (23 Zähler nach der Punkteteilung) gehen aber als Erster mit einem großen Punktevorsprung in das obere Play-off. Dort treffen sie auf Grünau (18), St. Johann (16), Seekirchen (15) und Kuchl (15). Golling und Anif sind wie der SAK, Grödig und Hallein abgestiegen. Sie spielen im Frühjahr im unteren Play-off und nach der Saison in der Salzburger Liga.

Der SN-Liveticker zum Nachlesen