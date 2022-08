Lokalmatador Hollaus will in Zell den nächsten Titel holen

Salzburger Triathlet ist seit seinem Rücktritt als Profi kaum zu schlagen. Ironman 70.3 in Zell am See/Kaprun ist beim Jubiläum bestens besetzt.

Der Ironman 70.3. in Zell am See/Kaprun gehört zu den beliebtesten Events in der Triathlonszene. Immer wieder wird die Veranstaltung mit Auszeichnungen prämiert. Zuletzt wurde die Radstrecke von der Athletengemeinschaft zu einer der drei schönsten in der Ironman-Welt gewählt.

Nach der Absage 2020 und einem reduzierten Programm 2021 startet der Ironman 70.3 heuer bei seiner zehnten Ausgabe wieder voll durch. Insgesamt 4000 Sportlerinnen und Sportler (vor drei Jahren waren es noch knapp 1500 weniger) werden am Wochenende auf den verschiedenen Distanzen an den Start gehen − davon sind gut 100 waschechte Profis.

"Ich weiß, dass viele Athleten auch deshalb nach Zell kommen, um hier danach mit ihrer Familie noch etwas Zeit zu verbringen. Es herrscht hier einfach diese gewisse Urlaubs-Atmosphäre", verrät die Britin Emma Pallant-Browne, die als amtierende Europameisterin und vierfache Saisonsiegerin das starke Damenfeld anführt. Bei den Herren will der Deutsche Jan Stratmann seinen Vorjahrestitel verteidigen. "Ich werde versuchen, das Rennen wie 2021 offensiv zu gestalten und die anderen früh unter Druck zu setzen. Das Starterfeld ist heuer aber sehr stark", betont der 27-Jährige. Spannend wird zudem sein, wie stark Andreas Dreitz schon wieder ist. Der Deutsche gibt in Zell sein Comeback nach seinem schweren Sturz bei der Ironman-WM.

Österreichs Topathleten zählen heuer nicht zu den Sieganwärtern. "Letztes Jahr habe ich lange um Platz drei gekämpft und bin dann Vierte geworden. Wenn mir das wieder gelingt, bin ich happy", sagt Staatsmeisterin Simone Kumhofer, die zudem ihren nationalen Titel auf der Mitteldistanz verteidigen will. Lokalmatador Lukas Hollaus ist ebenfalls heiß auf Staatsmeisterschaft-Gold. Immerhin räumt er seit seinem Rücktritt als Profi bei seinen Starts in Österreich regelmäßig groß ab. "Ich habe hier jetzt sogar die Chance, meinen vierten Staatsmeistertitel in diesem Jahr zu holen. Diese will ich natürlich unbedingt nutzen", erklärt der 35-Jährige, der mittlerweile als Lehrer arbeitet.