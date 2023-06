Lokalmatadore laufen für Steine und Stolz

Tausende Trailrunningbegeisterte absolvieren beim Mozart 100 Distanzen bis zu 105 km, darunter Hekmatullah Darwishi und Andreas Pfandlbauer.

Seit seiner Premiere 2012 ist das Interesse am Salzburger Trailrunningevent Mozart 100 regelrecht explodiert. 2900 Laufsportbegeisterte aus über 70 Nationen versuchen sich heuer an den einzelnen Bewerben − vom 9 km durch die Stadt führenden City Trail bis zur Ultradistanz über 105 km und 5400 Höhenmeter vom Kapitelplatz aufs Zwölferhorn und den Schafberg und wieder zurück in die Landeshauptstadt. Dafür werden selbst Anreisen aus Neuseeland oder Japan in Kauf genommen.

"Es ist großartig zu sehen, wie populär Trailrunning in den letzten Jahren geworden ist. Noch vor ein paar Jahren war es eher ein Nischensport und nur wenige natur- und sportbegeisterte Läufer haben die befestigten Wege verlassen und neue Herausforderungen abseits befestigter Straßen gesucht", sagt Projektmanagerin Claudia Kolussi.

Zu den ersten ihrer Art gehörte Andreas Pfandlbauer. Der mittlerweile 45-jährige Bad Ischler ist schon beim ersten Rennen in Salzburg am Start gestanden und hat es zwei Mal als Zweiter aufs Podest der Ultradistanz geschafft. Am Samstag versucht er sich wieder an den 105 Kilometern. Einen Podestplatz hat er aber nicht im Visier.

"Ich habe mir vor zwei Jahren die Patellasehne verletzt und bin erst wieder am Weg zurück", erklärt Pfandlbauer, der im Brotberuf als Bäcker arbeitet. Für ihn ist diesmal das Durchkommen das oberste Ziel, denn dafür gibt es sogenannte Running Stones. Diese sind nötig, um an der Lotterie für eines der heiß begehrten Starttickets für das große Finale der UTMB-World-Series am Mont Blanc teilnehmen zu dürfen. "Dort zu starten ist immer ein besonderes Erlebnis. Ich war schon vier Mal dabei, habe es aber leider nie ins Ziel geschafft − ein Mal haben mir nur 40 km gefehlt", erzählt Pfandlbauer.

Zu den treuen Teilnehmern in Salzburg zählt auch Lokalmatador Hekmatullah Darwishi. Der 31-Jährige ist 2012 aus Afghanistan geflüchtet und vier Jahre später das erste Mal beim Mozart 100 an den Start gegangen. "Mir geht es vor allem darum, mich selbst herauszufordern und immer besser zu werden. Das macht mich stolz", erklärt der in Gnigl lebende Maurer. Als Dritter hat er es hier auch schon aufs Podest geschafft. Auch heuer ist eine Topplatzierung drin.