Lottermoser: "Müssen den Kader im Winter verstärken"

Nach der dritten Pleite in Serie rutscht St. Johann in der Regionalliga Salzburg immer weiter ab. Der Trainer fordert Neuzugänge.

Nach einem guten Saisonstart ist in St. Johann seit drei Spielen komplett der Wurm drinnen. Die Pongauer verloren am Dienstag in Saalfelden mit 0:2 und finden sich nach der dritten Niederlage in Serie im Tabellenkeller wieder. "Die Situation ist ganz einfach erklärt: Der Kader ist im Sommer schwächer geworden und jetzt bekommen wir die Rechnung präsentiert", betont St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser, dem neben dem Abgang von Abwehrchef Dusko Sakan auch der Ausfall von Milan Sreco schmerzt. Der 36-jährige Mittelfeldspieler ...