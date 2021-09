Lottermoser: "Pacult bekommt richtiges Bier"

St. Johann freut sich auf das Duell gegen Klagenfurt mit Trainer Peter Pacult.

Wenn am Mittwoch der Fußball-Regionalligist St. Johann in der zweiten Runde des ÖFB-Cups den Bundesliga-Aufsteiger Austria Klagenfurt empfängt, ist die Favoritenrolle klar verteilt. "Die Kärntner sind auf jeder Position qualitativ besser besetzt. So einen Gegner kann man nur mit einer überragenden Leistung ärgern", betont St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser, dessen Mannschaft an die große Sensation glaubt. "Meine Burschen sind hoch motiviert und fiebern der Partie mit viel Vorfreude entgegen. Wir haben derzeit die richtige Energie in der Mannschaft."

