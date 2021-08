Luca Karl holt bei Debüt im offenen Wasser Silber

Salzburger Langstreckenspezialist sucht nach Alternativen.

Eine Woche nach seiner starken Vorstellung bei den Staatsmeisterschaften in Wels, wo er sich sechs Medaillen (davon zwei in Gold) sichern konnte, schlug der Salzburger Schwimmer Luca Karl auch bei den österreichischen Meisterschaften im Freiwasserschwimmen zu. Der frischgebackene SSM-Absolvent musste sich beim Hechtsee X-Treme in Kufstein auf der 5-km-Strecke nur dem Grazer Jan Hercog geschlagen geben.

"Für Luca war es der erste Start im offenen Water. Er hat sich zwar mit der Orientierung noch etwas schwergetan, aber das Rennen gegen die Spezialisten auch genossen", erzählt Verbandspräsident Clemens Weis. Dass sich der junge Schwimmer außerhalb des Beckens ausprobiert, hat einen einfachen Grund. "Leider hat er sich von der Körpergröße her nicht so gut entwickelt wie etwa Luka Mladenovic. Aber er hat ein unfassbares Herz und einen Riesenwillen. Da ist das Freiwasserschwimmen für ihn als Ausdauerspezialisten eine gute Ausweichmöglichkeit", erläutert Weis.