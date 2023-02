Luca Rettenbacher schaffte noch den Sprung ins EM-Team

Bruder Robin muss mit einem Kreuzbandriss passen. Stefan Pokorny fährt als zweiter Salzburger mit nach Spanien.

In der Familie Rettenbacher herrschte nach dem Slowakei-Grand-Prix Trauer und Freude. Glücklich sein durfte Luca Rettenbacher. Der Tennengauer zeigte sich bei seinem Comeback nach neun Monaten Verletzungspause gleich wieder in starker Verfassung. Nach zwei Siegen musste er sich im Halbfinale bis 84 kg zwar knapp geschlagen geben, im Kampf um Platz drei sicherte er sich aber die Bronzemedaille. Durch die starke Leistung schaffte er im letzten Moment noch den Sprung in den Kader für die Europameisterschaft Ende März im spanischen Guadalajara.

OP statt EM für Zwillingsbruder

Die Freude darüber trübte jedoch das Unglück seines Zwillingsbruders. Robin Rettenbacher lag in der zweiten Runde des Slowakei-GP +84 kg bereits mit 4:0 voran, musste dann aber verletzt aufgeben. Die Diagnose Kreuzbandriss war dann niederschmetternd. Damit war eine Operation unumgänglich und der Traum von einer gemeinsamen EM mit seinem Bruder geplatzt. Statt Robin fährt nun der Linzer Thomas Reindl zu den Titelkämpfen.

Pokorny als Bronze-Experte

Luca ist dennoch nicht der einzige Salzburger, der in Spanien auf Medaillenjagd geht. Auch Stefan Pokorny (bis 75 kg) wurde fürs EM-Team nominiert. Der Routinier hat bereits drei Mal Bronze geholt und will auch heuer wieder zumindest auf dem Stockerl landen.