Im Vorjahr hat die Pongauer Sportschützin zwei Mal knapp den Quotenplatz für Olympia verpasst. Die EM bietet eine neue Chance.

Am Montag wurde die Luftdruckwaffen-EM in Breslau (Polen) offiziell eröffnet. Salzburgs Hoffnungen ruhen auf Sylvia Steiner. Die 37-jährige Sportschützin aus St. Johann kämpft am Freitag im 10-m-Luftpistolenbewerb um den Einzug ins Finale der besten acht Athletinnen. "Wenn sie ihre Trainingsleistungen ...