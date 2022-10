Luftpistole: Sylvia Steiner gelingt ihr bestes WM-Ergebnis

Als Elfte verpasst das Pongauer Luftpistolen-Ass am Samstag in Kairo knapp den Einzug ins Finale. Salzburgs einzige Sportlerin bei den Sommerspielen in Tokio ist nah dran an einer weiteren Olympiaqualifikation.

Die Pongauer Sportschützin Sylvia Steiner ist am Samstag erfolgreich in die Weltmeisterschaft in Kairo (Ägypten) gestartet. Im Luftpistolenbewerb waren 108 Athletinnen angetreten. Nur zehn Sportlerinnen bewiesen in der Qualifikation ein besseres Ziel als die 40-Jährige aus St. Johann, die auf gute 578 Ringe kam. 580 Ringe - und damit Steiners bisheriges Topresultat aus zehn Metern - wären nötig gewesen, um sich einen der acht Finalplätze zu sichern. "Natürlich wäre ich gerne im Finale und hätte ich gerne um einen Quotenplatz für Olympia mitgekämpft. Aber mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Es ist mir ganz gut gegangen", sagt Steiner, die mit dem elften Rang ihr bisher bestes WM-Ergebnis erzielte.

SN/gepa pictures/ jasmin walter Aus zehn Metern wird geschossen, der anvisierte Zehnerring hat einen Durchmesser von 11,5 Millimetern.

Steiner kämpft um weitere Olympiaqualifikation

Die Weltranglistenachte, die bei den Olympischen Spielen in Tokio im Vorjahr 15. geworden war, zeigt sich heuer in starker Form. Im Weltcup ist die Salzburger Heeressportlerin in dieser Saison bereits zwei Mal ins Finale eingezogen, bei der Europameisterschaft hat sie Bronze erobert. In Kairo hat die Athletin der SG Bischofshofen noch weitere Chancen auf Spitzenplätze: Am Montag tritt sie im Luftpistolen-Mixedbewerb an der Seite von Richard Zechmeister an. Dann folgen die nicht-olympischen Wettkämpfe, nämlich mit der 50-Meter-Pistole am Dienstag und der 25-Meter-Standardpistole am Mittwoch, ehe es ab Freitag in der 25-Meter-Sportpistolen-Ausscheidung erneut um einen Startplatz für die Olympischen Spiele in Paris 2024 geht.