Lukas Hollaus nimmt beim Heimrennen endgültig Abschied

Salzburger Triathlet tritt beim stark besetzten Ironman 70.3 in Zell am See und Kaprun ein letztes Mal an.

Zwei Jahre ist es her, dass Lukas Hollaus nach seiner Teilnahme an den olympischen Spielen in Tokio seine Profikarriere als Triathlet beendet hat. So richtig Schluss war mit dem Sport dennoch nicht. Obwohl er erst an der HAK, dann am Borromäum als Lehrer anheuerte, war sein Name regelmäßig auf den Startlisten bei heimischen Rennen zu entdecken − und stets lief er dabei zumindest aufs Podium.

Für seine Konkurrenten blieb er so weiterhin ein mehr als ernst zu nehmender Gegner. Vergangenes Jahr räumte er einen Staatsmeistertitel nach dem anderen ab und wurde schließlich sogar zu Österreichs Triathlet des Jahres gewählt. Zuletzt lief Hollaus Mitte Juli beim Trumer Triathlon sein bestes Rennen auf der Mitteldistanz und triumphierte sogar mit neuem Streckenrekord.

Am Sonntag soll nun endgültig Schluss mit dem Triathlon sein. Beim Ironman 70.3 in Zell am See und Kaprun (11 Uhr) will er ein letztes Mal am Start stehen, um sich danach endlich intensiver seiner Rolle als Vater, Ehemann und Lehrer widmen zu können.

"Es wird definitiv mein letztes Triathlonrennen sein", richtet der 36-Jährige den vielen Skeptikern aus. "Was gibt es Schöneres, als in der Heimat Abschied zu nehmen." Ein gemütliches Auslaufen mit Selfies für die Fans am Streckenrand plant er aber ebenso wenig wie die Wiederholung seines dritten Platzes vom Vorjahr. "Ich will noch einmal zeigen, was ich draufhabe, aber dabei auch die Stimmung so gut es geht aufsaugen" , betont Hollaus.

Den Sieg werden wohl zwei Deutsche unter sich ausmachen. Als großer Favorit gilt Frederic Funk, der sich vergangenes Wochenende in Lahti zum Vizeweltmeister gekürt hat. Sein schärfster Konkurrent dürfte Jan Stratmann sein, der in Finnland mit 45 Sekunden Rückstand auf seinen Kumpel Bronze holte. Bei den Damen haben mit Lisa Perterer und Staatsmeisterin Lisa-Maria Dornauer auch zwei heimische Triathletinnen Siegchancen.

Einiges vorgenommen hat sich auch Christoph Aigner. "Nur ins Ziel kommen reicht mir nicht, auch wenn ich neben dem Training noch 50 Stunden in der Woche arbeite", erklärt der 31-jährige Lokalmatador, der seine Vor-Corona-Bestzeit von 4:55 Stunden pulverisieren will. "Denn diese Marke ist mir fast peinlich."