Lukas Neumayer kämpft um seinen ersten Challengertitel

Salzburger setzte Erfolgslauf in Cordenons mit Halbfinalsieg fort.

Lukas Neumayer kämpft am Sonntag in Cordenons um seinen ersten Turniersieg auf der Challenger-Tour. Der 20-jährige Tennisprofi setzte sich im Halbfinale gegen den an Nummer drei gesetzten Lokalmatador Riccardo Bonadio in zwei Sätzen durch und trifft nun im Endspiel auf Matteo Gigante, einen weiteren Italiener.

Zehnten Matchball verwandelt

"Ich bin sehr gut gestartet und war klar der bessere Spieler auf dem Platz. Beim Stand von 6:2 und 5:2 habe ich dann aber leider einen Leistungseinbruch gehabt", erzählt Neumayer. Bonadio nützte die Chance, um sich noch ins Tiebreak zu retten. "Auch da bin ich schon mit 4:1 vorne gelegen, habe ihn aber wieder rankommen lassen", sagt der Radstädter, der in der heißen Phase mit vergebenen Matchbällen und Satzbällen des Gegners letztlich doch die besseren Nerven zeigte. Mit einem Vorhandwinner fixierte er mit seinem insgesamt zehnten Matchball (seinem siebten im Tiebreak) das 15:13 und damit den Einzug ins Finale.