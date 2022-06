Lukas Neumayer peilt internationalen Premierentitel an

Der Radstädter Tennisprofi erreichte beim "25er" in Klosters das Halbfinale. Der Turniersieg wäre ein nächster Schritt Richtung ATP-Challenger-Tour.

Zum dritten Mal hat Tennisprofi Lukas Neumayer am Freitag das Halbfinale eines mit 25.000 Dollar dotierten Turniers in Klosters erreicht. Der 19-jährige Radstäder besiegte im Viertelfinale seinen Landsmann Sandro Kopp 6:3, 6:7 (5), 6:3. Im Duell um sein erstes Endspiel dieser Turnierkategorie wartet nun am Samstag mit Lokalmatador Remy Bertola die Nummer 495 der Weltrangliste und damit freilich eine wiederum lösbare Aufgabe.

Wie schon im Bundesliga-Duell zwischen Neumayer und Kopp, als Neumayer den Tiroler in Diensten von Anif in drei Sätzen bezwungen und Radstadt zum 5:4-Derbysieg geführt hatte, ging es auch diesmal über die volle Distanz. Nach einem vergebenen Matchball im zweiten Satz brachte Neumayer den Sieg im dritten Satz über die Ziellinie.

Während Neumayer heuer schon ein 15.000-Dollar-Turnier gewinnen konnte, war auf 25er-Ebene bisher zwei Mal in der Runde der letzten vier Endstation. In der Schweiz soll es nun erstmals weiter gehen. Der 19-jährige Radstädter arbeitet sich heuer bis aktuell auf Weltranglistenplatz 439 vor. Die Titelpremiere in dieser Turnierkategorie würde ihn erstmals in die Top 400 und damit einen Schritt näher zur ATP-Challlenger-Tour bringen. Dort scheiterte der Schützling von Gerald Kamitz und Günter Bresnik zuletzt zwei Mal in der Qualifikation, bei den am 3. Juli beginnenden Salzburg Open erhält Neumayer eine Wildcard für den Hauptbewerb im Salzburger Volksgarten.

Eben dort kann am Samstag (13 Uhr) der Salzburger TC den Landesmeistertitel perfekt machen. Der Tabellenführer um Nico Reissig und Co. empfängt St. Johann. Mit einem klaren Sieg und gleichzeitigem Punkteverlust von Verfolger Union TCS Bergheim in Eugendorf wäre der STC eine Runde vor Schluss uneinholbar. Auch im Kampf um den vorletzten Platz, der den vorzeitigen Klassenerhalt sichert, kann am Samstag eine Entscheidung fallen. Schlusslicht Niedernsill empfängt den Vorletzten UTC Bergheim. Der Letzte muss in die Relegation gegen den Zweitplatzierten der Landesliga B.

In der Damen-Landesliga steht Henndorf nach dem Derbysieg gegen Seekirchen bereits vor der letzten Runde als Meister fest.