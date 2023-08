Lukas Neumayer war im Finale chancenlos

Radstädter hatte in Cordenons seinen ersten Challenger-Titel vor Augen.

Nur noch ein Sieg hat Lukas Neumayer am Sonntag in Cordenons (ITA) zu seinem ersten Titel auf der ATP-Challenger-Tour gefehlt. Der 20-jährige Tennisprofi musste sich im Turnierfinale jedoch Lokalmatador Matteo Gigante in zwei Sätzen geschlagen geben.

Schon der Einzug ins Endspiel war hart erkämpft gewesen. Am Freitag musste Neumayer im Viertelfinale gegen den Franzosen Matteo Martineau über die volle Distanz gehen, nachdem er den ersten Satz mit 1:6 verloren hatte. "Zum Glück konnte ich mich da zurückkämpfen", erinnert sich Neumayer, der den zweiten Satz mit 6:4 für sich entschied und dem Gegner danach kein Game mehr ließ. Im Halbfinale am Samstag hatte der Radstädter gegen den an Nummer drei gesetzten Italiener Riccardo Bonadio große Mühe, den Sack zuzumachen. "Bei 6:2 und 5:2 habe ich einen Leistungseinbruch gehabt", erzählt Neumayer. Bonadio nützte die Chance, um sich noch ins Tiebreak zu retten. Dort verwandelte der Salzburger mit einem Vorhandwinner seinen insgesamt zehnten Matchball. Im seinem zweiten Challenger-Finale nach Salzburg war er dann leider mit 0:6, 2:6 chancenlos.