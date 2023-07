Lukas Pertl führte Österreichs Triathlon-Team in die Top-10

Mixed-Staffel lief zum Abschluss der European Games auf Platz neun. Salzburger durfte das Rennen für Österreich eröffnen.

Österreichs Triathlon-Team hat die Europaspiele in Polen mit einem Top-Ten-Ergebnis in der Mixed-Staffel beendet. Lukas Pertl, Julia Hauser, Luis Knabl und Sara Vilic schwammen, radelten und liefen in einem hochkarätig besetzten Feld auf Rang neun. Auf einen Podestplatz fehlten dem Quartett nach vier Mal je 300 m Schwimmen, 5 km Radfahren und 1,5 km Laufen 1:38 Minuten.

"Habe mir richtig die Kante gegeben"

Der Salzburger Lukas Pertl eröffnete bei strömendem Regen das Rennen für Österreich. "Ich hab mir beim Schwimmen richtig die Kante gegeben und dann versucht, den Rest des Rennens zu überleben", erzählt der 28-jährige Pongauer, der als 14. an Silbermedaillengewinnerin Hauser übergab. Trotz der kurzen Renndauer war er mit seinen Kräften am Ende: "In der Mixed-Staffel gibt's nur: All in, all out! Das heißt, jede Kraft, die im Körper steckt, ins Wasser, aufs Rad und in die Laufschuhe zu bringen. Im Ziel kannst du 15 Minuten nicht gehen und trinken, weil du so am Ende bist."

Schlusssprint war entscheidend

Auch Hauser, Knabl und Vilic gaben alles, um das Mindestziel Top-10 noch zu erreichen. Schlussläuferin Vilic brachte schließlich den 9. Platz für Österreich ins Ziel, indem sie mit einem letzten Sprint entscheidend aus der Dreier-Gruppe mit Slowakei und Luxemburg ausbrach. "Im Team kann ich immer noch einen Gang raufschalten. Wir haben einen super Teamgeist, deshalb freut es mich, dass wir aus einem schwierigen Rennen noch das Beste gemacht haben", erklärte die Kärntnerin völlig ausgepumpt im Ziel. "Es ist so knackig, dass es richtig wehtut, aber der Schmerz vergeht und der Stolz bleibt."