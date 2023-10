Lukas Pertl mit gutem Gefühl in Südkorea: "Dafür machen wir Triathlon"

Der Gasteiner Triathlet eroberte beim Klassiker in Tongyeong vor Bruder Philip Pertl nicht so viele Weltcuppunkte wie erhofft. Die Leistung stimmt ihn aber zuversichtlich.

So unterschiedlich kann sich ein 35. Platz anfühlen. Vor einer Woche in Chengdu, China, war Lukas Pertl unzufrieden. Am Samstag im nur vermeintlich nahen südkoreanischen Tongyeong - die Reise von China dauerte fast 20 Stunden - musste der Gasteiner Triathlet ebenfalls 34 Athleten den Vortritt lassen. Aber: "Das hat eine ganz andere Wertigkeit. Das gute Feeling überwiegt", sagt der Ältere der Pertl-Brüder. Anders als Philip, der in Südkorea seinen letzten internationalen Wettkampf der Saison bestritt, tritt Lukas im November noch in Vina del Mar, Chile, an. "Die Leistung gibt noch einmal Schub."



Intensiver Sprint in Südkorea

Beim Weltcup-Klassiker in Tongyeong erlebten die Pertls über die Sprintdistanz ein ähnliches Rennen. "Es war wie erwartet sehr schnell und sehr stressig. Volle Action von vorn bis hinten. Es hat Spaß gemacht, dafür machen wir Triathlon", sagt Lukas Pertl. Das Schwimmen mit Neoprenanzug bei knapp über 20 Grad Wassertemperatur im Hafenbecken gelang. Beide Pongauer fanden sich auf dem Rad in der großen Verfolgergruppe wieder und legten einen engagierten, aber unbelohnten Auftritt hin. Denn Uneinigkeit in der Gruppe ließ den Rückstand auf die Führenden am Ende noch anwachsen.



Lukas Pertl lässt Bruder hinter sich

Viele gute Läufer machten sich dann gleichzeitig auf die Jagd. Lukas Pertl kam als 35. vor dem an 44. Stelle landenden Philip Pertl ins Ziel. "Beim Lauf ist es voll abgegangen. Meine Laufleistung war nicht außergewöhnlich gut, aber solide mit 15:20 Minuten auf fünf Kilometer und einigen Höhenmetern", betont Lukas. "Damit bin ich zufrieden."