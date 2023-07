Lukas Reim belohnt sich für harten Kampf

Gewonnenes B-Finale beim Weltcup in Luzern stimmt zuversichtlich.

Der Salzburger Ruderer Lukas Reim hat beim Weltcup in Luzern am Samstag das B-Finale des Leichtgewichts-Einers gewonnen und damit auch seinen am Ende viertplatzierten Landsmann Konrad Hultsch hinter sich gelassen. Am traditionellen Rotsee waren beide in ihrem Vorlauf Fünfte geworden. Reim belegt damit den siebenten Gesamtrang.

"Kämpferisch unmenschliche Leistung"

Nach einem verhaltenen Start und nur Platz sechs nach den ersten 500 Metern holte sich der Ruderer von Möwe Salzburg noch den Sieg. "Technisch und taktisch war das von Lukas ein cleveres Turnier und im Finale eine kämpferisch unmenschliche Leistung. Herzlichen Glückwunsch zu dieser beeindruckenden Leistung auch an seinen Trainer Mario Reim", sagte Nationaltrainer Robert Sens, der auch den U23-Athleten Hultsch lobte. "Sie haben das beide wirklich gut gemacht."