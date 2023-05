Lukas Reim gewinnt beim Weltcupauftakt B-Finale

Der Salzburger wird in Zagreb Siebenter. Noch stärker: Der oberösterreichische Ex-Triathlet Paul Ruttmann belegt den fünften Rang.

Der Salzburger Leichtgewichts-Ruderer Lukas Reim hat beim Weltcupauftakt in Zagreb am Samstag das B-Finale gewonnen. In einer Zeit von 7:14,70 Minuten ließ er im Einer seinen einzigen verbliebenen Konkurrenten, den Argentinier Santino Menin, klar hinter sich. "Er hat das technisch gut gemacht und noch einmal eine schöne Leistung gezeigt", sagt Österreichs Nationaltrainer Robert Sens über den WM-14. aus dem Vorjahr .

Reim belegt den siebenten Rang

Reim, der bei den internen Ausscheidungsrennen für den anvisierten Platz im Doppelzweier zuletzt krank passen musste, verpasste am Freitag das Finale der besten sechs Athleten. Er war im Vorlauf Dritter geworden, im Zwischenlauf reichte es nur zum vierten Rang.

Ex-Triathlet Ruttmann beim Comeback Fünfter

Besser lief es für Routinier Paul Ruttmann. Der Oberösterreicher hatte in den vergangenen Jahren eine erfolgreiche Triathlon-Karriere hingelegt und greift nun wieder im Ruderboot an. Im ersten Rennen seit 13 Jahren wurde er starker Fünfter.

"Hut ab vor dieser Leistung bei seiner Rückkehr. Er ist offensiv ins Rennen gegangen und bis zur 1.000 Metern war er im Finale voll dabei", sagte Sens.