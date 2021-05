Lukas Reim kämpfte in Zagreb mit Gegenwind - Sieg zum Abschluss

Mit Rang 13 beim Weltcupbewerb blieb der Salzburger Ruderer knapp unter den hohen Erwartungen. Diese hatte er mit starken Leistungen zuletzt selbst geschürt.

Ruderer Lukas Reim hat den Weltcupbewerb in Zagreb am Samstag auf dem 13. Rang abgeschlossen. Nachdem der Athlet des Salzburger Ruderklubs Möve den Einzug in das Einer-Semifinale am Freitag knapp verpasst hatte, gewann der 23-Jährige, der Mitte Mai in Luzern noch eine Mini-Chance auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio hat, das C-Finale 32 Hundertstelsekunden vor dem Ungarn Kristof Acs. "Das B-Finale ist das Ziel. Es kann aber in diesem starken Feld schnell auch das C-Finale werden", hatte Vater und Trainer Mario Reim im Vorfeld erklärt.



Gegenwind zeigt Schwächen auf

Am Freitag war Reim bei schwierigen Bedingungen sowohl in seinem Vorlauf, der als Einzelzeitfahren ausgetragen worden war, als auch im Hoffnungslauf mit der drittbesten Zeit ins Ziel gekommen. "Lukas hatte sich - wie das Trainerteam auch - mehr erwartet. Bei starkem Gegenwind fallen seine physischen Defizite schwerer ins Gewicht. Technisch ist er schon unglaublich stark, aber körperlich muss noch einiges passieren", hatte Nationaltrainer Robert Sens danach erklärt.