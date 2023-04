Lukas Reim kehrt vor der Quali zu seinen Wurzeln zurück

Der Salzburger muss sich in Ottensheim in seiner ehemaligen Paradedisziplin Einer für Österreichs leichten Doppelzweier qualifizieren. Davor begab er sich wieder unter die Fittiche von Vater Mario Reim.

Der Salzburger Lukas Reim rudert am Wochenende beim Kleinboottest in Ottensheim um ein Platz in Österreichs leichtem Doppelzweier - und damit um die Möglichkeit der Olympiaqualifikation. Zuletzt kehrte er nicht nur zu einem alten Boot, sondern auch für zwei Trainingswochen ins Heimatrevier am Waginger See zurück. "Wir haben an der Technik gefeilt. Es war wie früher, es ist viel weitergegangen", sagt Vater Mario Reim, der bei den Langstreckenrennen vor drei Wochen Mängel erkannt hatte. Nun erachtet er seinen Sohn und Schützling gut gerüstet.

Reim peilt Top Zwei an

"Lukas fühlt sich gut und hat aus vergangenen Wettkämpfen noch Rechnungen zu begleichen. Der Sieg wäre schön, die Top Zwei sind wichtig." Die Leichtgewicht-Konkurrenten sind Julian Schöberl und Konrad Hulsch, wobei Reim und Schöberl die Favoriten sind. Der vierte Rivale, der Ex-Triathlet Paul Ruttmann, fehlt krankheitsbedingt. Aus Salzburg sind auch Tabea Minichmayr sowie Noah und Nikolas Roidmayer am Start.