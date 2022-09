Lukas Reim rudert bei WM zu 14. Rang

Salzburger Ruderer wurde mit Partner Julian Schöberl Zweiter im C-Finale. Noch fehlen fünf, sechs Sekunden auf jene Plätze, die in einem Jahr für eine Olympiaqualifikation reichen werden.

Am vorletzten Wettkampftag der Ruder-Weltmeisterschaften in Račice (Tschechien) hat Lukas Reim vom Salzburger Ruderklub Möve seinen vierten und abschließenden Lauf absolviert. Mit dem Oberösterreicher Julian Schöberl wurde der 24-Jährige im C-Finale des Leichtgewichts-Doppelzweiers nur von der Crew aus den USA geschlagen. Nur 58 Hundertstelsekunden fehlten auf das Duo Jasper Liu/Zachary Heese - und den 13. Gesamtrang. "Die beiden sind gut gerudert und haben gut gekämpft. Der 14. Platz ist in dieser Bootsklasse für die neu aufgebaute Mannschaft in Ordnung", erklärt der ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens.

Potenzial für Olympiaqualifikation ist da

Für den ehemaligen Einer-Athleten Reim ist es die erste Saison im leichten Doppelzweier. Sens, aber auch Reims langjähriger Trainer, sein Vater Mario Reim, sehen im neu formierten Duo reichlich Potenzial - auch Richtung Olympia 2024 in Paris. Bei der nächsten WM in einem Jahr würde ein Platz unter den besten sieben Booten die direkte Qualifikation bescheren. Zudem dürften Reim/Schöberl bei einem Scheitern wohl auf die Restquotenregatten hoffen. "Es fehlen noch fünf, sechs Sekunden, aber ich bin zuversichtlich, dass sie das schaffen können", sagt Mario Reim, der nach dem Semifinale erklärt hatte: "Wenn Lukas die Belastung von vier WM-Läufen über mehrere Tage mit dem neuen Gewicht gut wegsteckt, danach also nicht krank wird, ist die Saison ein Erfolg."

Tabea Minichmayr startet im D-Finale

Am Sonntag finden die finalen Entscheidungen statt. Die Kärntner Schwestern Katharina Lobnig und Magdalena Lobnig greifen im Doppelzweier um 13.54 Uhr im Medaillenrennen an. Zuvor sind die Salzburgerin Tabea Minichmayr (Einer) und der Männer-Doppelzweier mit Thomas Lehner und Armin Auerbach in ihren D-Finali im Einsatz.