Lungauer Motorsport-Talent Alexander Rothschopf startet mit Vollgas in die Zukunft

Alexander Rothschopf, das wohl vielversprechendste Motorsport-Talent des Lungaus, im LN-Gespräch über Angst im Rennsport und den Wunschtraum von der Formel 1.

Die ersten Erfahrungen mit einem motorisierten Untersatz hatte Alexander Rothschopf im zarten Alter von nur sechs Jahren in einem 8 PS starken Kart in der Klasse "Bambini". Mittlerweile jagt er seinen handgeschalteten, 175 kg schweren und nun 45 PS starken Boliden mit der Nummer 53 in der "Königsklasse des Kartsports", der deutschen Schaltkart-Meisterschaft, mit bis zu 160 km/h über die Rennstrecken des Kontinents.

In der aktuellen Saison müsse man spontan sein: "Für heuer sind zwölf Rennen geplant. Aufgrund ...