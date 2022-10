Mädchen stürmen die Fußballclubs: Liga stockt auf

2023/24 könnte die Salzburger Frauenliga so groß wie schon lange nicht mehr sein. Lücken im Pongau und im Oberpinzgau werden geschlossen.

Was tun, wenn zehn Mädchen an die Vereinstür klopfen, weil sie in der Fußballmeisterschaft spielen wollen, es aber noch gar keine Frauenmannschaft gibt? Die Erfolge der ÖFB-Frauen haben Lust aufs Kicken geweckt, doch in Salzburg fehlt es an Clubs, die auch ein weibliches Team in einen Meisterschaftsbetrieb schicken wollen. Das wird sich 2023 endlich ändern: Gleich drei neue Teams sollen in die Salzburger Frauenliga einsteigen.

Mit zehn fußballbegeisterten weiblichen Jugendlichen war Karl Schatzl, Sektionsleiter beim UFC Radstadt, schon ...