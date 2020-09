Manager Haas: "Grödig lebt!"- Auch Saalfelden atmet auf

Der Ex-Bundesligist rang Kuchl mit 3:2 nieder und könnte schon bald einen neuen Präsidenten haben. Rückkehrer schoss Titelkandidat Saalfelden zu wichtigem Heimsieg gegen Anif.

Nach fünf Niederlagen in Serie stand Grödig-Trainer Heimo Pfeifenberger für manche Beobachter schon unter Druck. Gegen das bisherige Überraschungsteam Kuchl gelang Salzburgs Jahrhundert-Fußballer aber der erhoffte Befreiungsschlag. Beim 3:2-Heimsieg war endlich die hochgelobte Offensive in Topform. Mersudin Jukic, der doppelt traf, und Valdrin Kadrija schossen den Ex-Bundesligisten bereits in der ersten Halbzeit mit 3:0 in Führung. Im zweiten Durchgang flatterten nach zwei Kuchl-Toren zwar die Nerven, nach 95 Minuten war der erste Dreier aber in der Tasche.

Euphorisch ...