Manuel Innerhofer gewinnt Hochkönigman

Seine gute Form unterstrich Manuel Innerhofer vom LC Oberpinzgau beim Hochkönigman-Berglauf in Maria Alm über 9,3 Kilometer und 300 Höhenmeter.

Der 22-Jährige siegte in 32:42,6 Minuten. Kommendes Wochenende steigt in Itter in Tirol die Qualifikation für die Berglauf-Europameisterschaft. Bei den Titelkämpfen am 1. Juli in Skopje (Mazedonien) will Innerhofer mit dabei sein.

Einen Pinzgauer Sieg gab es auch bei den Frauen. Die Maria Almerin Daniela Hörl siegte in 49:33 Minuten.

Eine anstrengendere Herausforderung waren die längeren Strecken beim Hochkönigman. Dabei zeigte der Saalfeldner Weltcupläangläufer Bernhard Tritscher seine Klasse: Er siegte beim Speed Trail über 23 Kilometer in 2:04:33 Stunden. Alle Ergebnisse unter www.hochkoenigman.run.

(SN)