Manuel Waltl schießt St. Johann in die Westliga (mit Video des Traumtors)

Routinier Manuel Waltl schoss die Pongauer gegen Seekirchen zum 2:1-Sieg und damit in die Westliga. Kuchl holte Remis bei der Austria.

Nach einem schwierigen Herbst mit vielen Verletzten musste St. Johann in der Regionalliga Salzburg lange um die Teilnahme am oberen Play-off der Regionalliga Salzburg zittern. Die Elf von Trainer Ernst Lottermoser schaffte aber am letzten Drücker den Cut und spielt seitdem stark. Am Freitag siegten die Pongauer zu Hause gegen Seekirchen mit 2:1 und sind somit nicht mehr aus den Top Drei des Play-offs zu verdrängen. Bevor die St. Johanner aber jubeln konnten, wurde in der Kantine kräftig gerechnet. "Es kann nichts mehr passieren. Wir haben uns nach einem schweren Herbst zurückgekämpft und sind jetzt überglücklich, dass wir es geschafft haben", betont Lottermoser, dessen Mannschaft gegen Seekirchen aber lange zittern musste.

Lottermoser jubelt über Wahnsinnstreffer

Andreas Pär brachte die Flachgauer nach 65 Minuten nicht unverdient in Führung, die Antwort von Joker David Granegger folgte aber nur drei Minuten später. Zum Matchwinner avancierte Manuel Waltl: Der Routinier zimmerte den Ball nach einer Ecke volley ins Tor. "Ein Wahnsinnstreffer", staunt Lottermoser.

Weil der FC Liefering in der 2. Liga bleibt und aus der Salzburger Liga der Meister nicht aufsteigt, gibt es seit Freitag fix drei Westliga-Tickets im oberen Play-off. Austria Salzburg, das sich am Freitag gegen Kuchl mit einem 2:2 zufrieden geben musste, und St. Johann sind für die dritte Liga qualifiziert. Grünau, Seekirchen und Kuchl hoffen im Saisonfinale noch auf die Qualifikation. Die nächste Runde steht am Pfingstmontag auf dem Programm.

Bischofshofen träumt von Titel

Sichert sich Bischofshofen in der "Mini-Westliga" den Titel, dann würden es sogar vier Teams des Play-offs schaffen. Die Pongauer treffen am Samstag zu Hause auf Leader Hohenems und wollen mit einem vollen Erfolg im Titelkampf bleiben. "Ich traue meiner Mannschaft alles zu. Hohenems können wir zu Hause biegen", erklärt Bischofshofens Trainer Andreas Fötschl, der am Freitag bereits Grund zur Freude hatte: Puch, das er ab Sommer trainieren wird, schaffte den Klassenerhalt in der Salzburger Liga.

Auf dem Weg zum Titel soll Saalfelden dem BSK Schützenhilfe leisten: Die Pinzgauer treffen am Samstag zu Hause auf den Titelfavoriten Bregenz.