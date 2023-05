Marathonsieger der anderen Art: Lukas Hollaus mischt Triathlon-Szene auf

Während sich in Salzburg beim Marathon die Ausdauersportler austobten, mischte der Salzburger Lukas Hollaus in St. Pölten wieder die Triathlon-Szene auf. Der Olympiateilnehmer von 2o21, der nach diesem Höhepunkt seine internationale Profikarriere beendet hatte, musste sich am Sonntag über die Mitteldistanz nur dem Deutschen Tom Hug geschlagen geben. Der Pinzgauer, der nach 1,9 Kilometern als Zehnter aus dem Wasser gestiegen war und sich im 90-km-Radrennen auf den fünften Platz verbessert hatte, trotzte auch im abschließenden Halbmarathon der ungewohnten Hitze. Mit einer Laufzeit von 1:11:30 Stunden - damit hätte er in Salzburg triumphiert (!) - holte er sich noch Silber vor einigen internationalen Profis. "Jetzt bin ich müde, aber zufrieden", sagt Hollaus, der als Lehrer nur eingeschränkt trainieren kann. "Es überrascht mich immer wieder, dass ich noch mithalten kann." Bei den Staatsmeisterschaften beim Heimrennen in Zell am See in zwei Wochen nimmt der Niedernsiller über die olympische Distanz den nächsten Spitzenplatz ins Visier.