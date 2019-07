Marcel Stauffer erlitt bei Sturz Bruch des Halswirbels

Glück im Unglück für Motocross-Pilot Marcel Stauffer: Der Salzburger brach sich bei einem Sturz im Training den sechsten Halswirbel, hat aber keine Lähmungserscheinungen.

In einer Instagram-Story berichtete der SSM-Schüler, den Kopf in einer Halskrause stabilisiert, über sein Maheur: "Ich habe leider letzte Woche beim Training einen Sturz gehabt. Bei einer Landung habe ich einen Stein ausgefasst." Der KTM-Pilot stürzte, überschlug sich und landete kopfüber im Sand. "Dabei habe ich mir den sechsten Halswirbel gebrochen, was ich aber anfangs gar nicht gemerkt habe. Die Schmerzen waren zuerst nicht so schlimm", sagt der 18-Jährige.

Weil die Schmerzen danach aber nicht nachließen, habe er einen Arzt konsultiert. Der diagnostizierte einen instabilen Bruch. "Ich hab richtig Glück gehabt, dass nicht mehr ist und keine Lähmungserscheinungen aufgetreten sind", atmet Stauffer durch. Immerhin habe er nach dem Sturz noch zwei oder drei Tage weiter auf dem Motorrad trainiert. Eine Operation war für Donnerstag geplant, der Fahrer des Kini-Red-Bull-Teams ist zuversichtlich, möglichst bald wieder auf der Maschine sitzen zu können.

Stauffer ist derzeit in der österreichischen Meisterschaft (Klasse MX2) engagiert, die er anführt.

