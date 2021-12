Marco Grüll feierte einen großartigen Einstand

Vor drei Jahren kickte der Radstädter Marco Grüll noch in St. Johann. Heute ist er Nationalspieler und einer der wichtigsten Akteure bei Rapid Wien.

St. Johanns Erfolgstrainer Ernst Lottermoser hat recht behalten. "Egal, wo Marco gespielt hat, er hatte nach kürzester Zeit eine tragende Rolle im Team. Nach wenigen Monaten in Pfarrwerfen war er bereit für den nächsten Schritt. Und bei St. Johann und Ried genauso und das wird bei Rapid ebenfalls so sein", sagte Lottermoser vor dem Wechsel des Radstädter Offensivspielers von Ried nach Wien-Hütteldorf in diesem Sommer.

Für Marco Grüll geht eine ereignisreicher Herbst zu Ende. Bei seinem neuen Verein ...