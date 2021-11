Mario Seidl: Absprung in die neue Saison

Der Salzburger Kombinierer Mario Seidl ist zwei Jahre nach seinem Kreuzbandriss zurück in der Weltspitze. Das hat er bereits vor dem Start in den Weltcupwinter eindrucksvoll bewiesen.

Mit dem Nordic Opening in Ruka unweit des Polarkreises starten traditionell auch die nordischen Kombinierer in die Weltcupsaison. Ins achtköpfige ÖSV-Aufgebot haben es mit Mario Seidl und SN-Rookie des Jahres Stefan Rettenegger auch zwei Salzburger geschafft. Während es für den 19-jährigen Ex-Junioren-Weltmeister Rettenegger darum geht, sich an die Weltspitze heranzutasten, hat sich Seidl dorthin zurückgekämpft, nachdem er aufgrund eines Kreuzbandrisses während der Heim-WM 2019 in Seefeld lange zum Zuschauen verdammt war.

Mit dem Sieg beim Sommer-Grand-Prix in Villach ...