Mario Seidl muss Saison vorzeitig beenden

Nur wenige Tage nach Abschluss der nordischen Weltmeisterschaften in Planica geht es für die Kombiniererinnen und Kombinierer in Oslo wieder um Weltcuppunkte. Im ÖSV-Aufgebot für die Bewerbe am traditionsreichen Holmenkollen stehen mit dem zweifachen WM-Bronzemedaillengewinner Stefan Rettenegger, dessen Bruder Thomas Rettenegger und Claudia Purker auch drei Salzburger.

Nach einer krankheitsbedingten Zwangspause ist auch Franz-Josef Rehrl am Wochenende wieder mit von der Partie. Fehlen wird in Oslo hingegen Mario Seidl. Der 30 Jahre alte Athlet von der TSU St. Veit, der von der WM in Planica ja noch vor dem ersten Bewerbstag abgereist war, hat seine Wettkampfsaison vorzeitig beendet. Die Diagnose Hypogammaglobulinämie (zu wenige Antikörper) zwingt ihn dazu. Seidl ist bei hohen Belastungen derzeit besonders anfällig für Infektionen. "Dass ich die WM von zu Hause aus mitansehen musste, hat natürlich weh getan. Aber jetzt heißt es nach vorn zu schauen und die gesundheitlichen Probleme in den Griff zu bekommen", sagte Seidl.