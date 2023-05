Mario Seidl muss sich wegen Immunschwäche Auszeit nehmen

Nach einer von gesundheitlichen Problemen geprägten Saison sieht sich Kombinierer Mario Seidl dazu gezwungen, eine Pause einzulegen. Das Ende seiner Karriere soll das nicht bedeuten.

Die Leidensgeschichte von Mario Seidl ist am Wochenende um ein tragisches Kapitel verlängert worden. Der 30-jährige nordische Kombinierer kündigte auf seiner Facebook-Seite eine längere Karrierepause an. "Nach meiner vergangenen Saison, geprägt von gesundheitlichen Problemen und Rückschlägen, habe ich den Entschluss getroffen, eine Auszeit vom Spitzensport zu nehmen", erklärte der St. Veiter in einer Nachricht an seine Fans.

Seidl hatte heuer die nordische WM in Planica krankheitsbedingt verpasst und wenig später seine Wettkampfsaison vorzeitig für beendet erklärt. Ausschlaggebend dafür war der Immundefekt Hypogammaglobulinämie (zu wenige Antikörper), der ihn bei hohen Belastungen anfällig für Infektionen macht.

"Ich möchte die Zeit nutzen, um die diagnostizierte Immunschwäche mithilfe von Fachärzten bestmöglich in den Griff zu bekommen und vor allem meinem Körper die nötige Zeit dafür zu geben", erläutert Seidl. "Das ist bestimmt eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich in meiner bisherigen sportlichen Laufbahn treffen musste. Wenn ich aber meine Karriere als Spitzensportler auf diesem Niveau fortsetzen möchte, braucht es nun diesen Schritt."

Wann er wieder zurückkehrt, ist offen. "Diese Auszeit bedeutet aber definitiv nicht das Ende meiner Karriere", beteuert Seidl.