Matchball für STC, Gipfeltreffen in der Landesliga: "Wichtigstes Spiel seit Jahren"

Fixiert der STC den Aufstieg? Und wer löst ihn als Landesmeister ab?

Tag der (Vor)Entscheidungen für Salzburgs beste Tennisvereine: Während sich die beiden Bundesligisten Radstadt (beim Wiener Athletiksport Club) und Anif (gegen Steyr) am Samstag wohl endgültig aller Abstiegssorgen entledigen können, will auch der STC sein Ticket für die höchste Spielklasse lösen.

Das Halbfinalduell gegen Strassburg im Volksgarten am Samstag (11 Uhr) ist für den in der 2. Bundesliga makellosen Stadtverein ein Endspiel um den Aufstieg. Denn beide Finalisten werden in jene Topliga befördert, aus der der STC 2019 freiwillig ausgeschieden war. Aus der Ambition, nun zurückzukehren wollen, haben Mannschaftsführer Valentin Snobe und Co. kein Geheimnis gemacht. "Das Halbfinal-Finale ist das wichtigste Clubspiel seit dem Bundesligafinale vor sechs Jahren", heißt es vom STC.

Vor den Gästen aus Kärnten ist der Meister von 2017 jedoch gewarnt. Mit Patrick Ofner und Legionären aus Slowenien und Kroatien kann Strassburg Spieler mit viel ATP-Erfahrung aufbieten. Starke Turnierleistungen der Salzburger Topspieler - Jakob Schnaitter zog in Ungarn in ein Future-Viertelfinale ein, Benedikt Emesz siegte in Amstetten - stimmen dennoch zuversichtlich. "Die Matches sollten auf jeder Position sehr offen sein. Wir haben, glaube ich, aber die Nase vorn, weil wir gut in Form sind. Es wird ein unfassbares STC-Feuer geben", sagt Lokalmatador Emesz. Routinier Nico Reissig ergänzt: "Unsere Mannschaft ist so gut wie nie und sehr motiviert, den Aufstieg zu schaffen. Der Fokus liegt auf den Doppeln, die sehr entscheidend sein könnten. Ich bin positiv gestimmt."

In der Landesliga geht es um den STC-Nachfolger als Landesmeister. Tabellenführer UTC Bergheim empfängt am Samstag (13) die ebenfalls unbesiegten Eugendorfer zum vorentscheidenden Spitzenspiel. "Wer gewinnt, wird Meister. Wir sind extrem gut aufgestellt", sagt Bergheims Mannschaftsführer Marc Kittinger, der allerdings urlaubsbedingt wie Maxi Pongratz fehlen wird. Auch Eugendorf schöpfe laut Kapitän Manuel Elsenwenger nicht aus dem Vollen. "Wir werden aber eine solide Aufstellung ohne starken Abfall von Nummer eins bis sechs haben."

Absehbar ist: Keiner der Titelanwärter wird aufsteigen. Kittinger winkt ab, Elsenwenger sagt: "Wohl kein Thema."