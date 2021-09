Matthew O'Connor: Comeback nach vier Jahren Dopingsperre

Matthew O'Connor darf ab Montag wieder trainieren und kehrt im Frühjahr in Bürmoos auf den Platz zurück.

Jahrelang zählte Matthew O'Connor zu den besten Unterhaus-Torhütern in Salzburg. Mit 26 Jahren war der Salzburger beim Fußball-Regionalligisten Grünau am Höhepunkt seiner Karriere. Er hatte mit den Walsern gerade den Sprung in die Regionalliga West geschafft und überzeugte im Herbst 2017 mit herausragenden Leistungen.

Sein Höhenflug wurde nach der Hinrunde 2017 aber abrupt gestoppt: Nach einem Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln fasste O'Connor eine vierjährige Sperre aus. "Es war ein schwerer Schlag, aber es ist Vergangenheit. Ich blicke jetzt ...