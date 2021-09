Matthew O'Connor: "Die Vorfreude auf das erste Spiel ist riesig"

Vier Jahre durfte Matthew O'Connor nicht Fußball spielen. Die Leidenszeit hat aber bald ein Ende. Beim SAK bereitet er sich derzeit intensiv auf sein Comeback im Tor vor.

Wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen wurde Matthew O'Connor Ende 2017 für vier Jahre gesperrt. Im SN-Interview spricht der 30-Jährige über die schwere Zeit während der Sperre, seine ersten Trainingseinheiten und die Ziele mit seinem neuen Verein.

Wie ist es Ihnen in den ersten Trainings nach vier Jahren Pause ergangen? Matthew O'Connor: Sehr gut. Es ist auf alle Fälle besser gegangen als erwartet. Die Kondition fehlt natürlich noch etwas, aber ich hatte weniger Mühe, mitzuhalten, als ich mir gedacht habe.

Wie geht es Ihnen nach den ersten Einheiten körperlich? Auch besser als erwartet. Ich habe in den vergangenen Monaten viel im Kraftbereich gemacht, in den kommenden Monaten werde ich an meiner Ausdauer arbeiten. Insgesamt fühle ich mich gut und ich konnte mit den beiden SAK-Goalies mithalten.

Und das, obwohl Sie in den vergangenen vier Jahren nicht ein Mal im Tor gestanden sind? Ja. Ich habe am Dienstag vor zwei Wochen das erste Mal seit vier Jahren wieder Fußballschuhe und Tormannhandschuhe angezogen. Und es hat sich im Training relativ schnell gut angefühlt. Wie wenn ich nie pausiert hätte.

Welche Emotionen sind vor Ihrem ersten Training in Ihnen hochgekommen? Komplett nervös. Ich war gespannt, wie es ist, wieder in einer Kabine zu sein und mit einer Mannschaft zu trainieren. Die SAK-Truppe und das Trainerteam um Roman Wallner haben es mir aber leicht gemacht. Ich wurde super aufgenommen.



Was hat Ihnen während der langen Pause am meisten gefehlt? Die Struktur während der Saison. Montag, Dienstag und Donnerstag Training und am Wochenende Spiel. Ich habe mein Leben lang Fußball gespielt, für mich hat es nichts anderes gegeben. Und natürlich hat es mir gefehlt, mit meinen Mitspielern zu trainieren und nach den Einheiten noch zusammenzusitzen.



Wie ist es Ihnen in den ersten Wochen nach der Sperre gegangen? Die ersten paar Tage waren ganz schwer. Ich war mit vollem Namen in vielen Medien zu lesen und musste es auch meiner Familie erklären. Ehrlich gesagt habe ich mich geschämt. Es war keine einfache Situation. Aus diesem Grund war ich auch lange Zeit auf keinem Fußballplatz. Zum Glück ist meine Ehefrau immer hinter mir gestanden, dafür bin ich ihr noch immer sehr dankbar. Nach einem halben Jahr ist es wieder aufwärts gegangen.



Die Leidenszeit ist nun vorbei. Ende Februar dürfen Sie auch wieder Spiele bestreiten. Die Vorfreude auf das erste Spiel ist riesig. Die ersten Trainings haben mir schon sehr gutgetan. Aber es wird noch mal schöner, wenn man sich mit der Mannschaft auf Spiele vorbereitet.



Sie hatten in den vergangenen Monaten viele Angebote. Warum haben Sie sich letztendlich für Bürmoos entschieden? Bürmoos-Obmann Robert Eckschlager hat mich von seinem Projekt überzeugt. Bürmoos will in der Salzburger Liga eine gute Rolle spielen, da möchte ich mithelfen. Ich bin eine ehrgeizige Person und will mit meinem neuen Verein oben mitspielen.



Sie sind mit 30 Jahren im besten Tormann-Alter. Welche Ziele haben Sie sich gesteckt? Bei meinem Comeback will ich zu 100 Prozent fit sein. Mit über 100 Kilo habe ich für den Regionalligisten Grünau mein bisher letztes Spiel bestritten, mein Ziel ist, dass ich mit 90 Kilo zurückkehre. Ich will Leistung bringen und freue mich, dass mich meine beiden Kinder noch spielen sehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich noch fünf, sechs Jahre spielen werde.