Matthias Hartl kürte sich erneut zum Landesmeister

Lokalmatador glückte bei den Georgenberger Pferdetagen die Titelverteidigung. Toptalente hatten gute Gründe für den Startverzicht.

Mit dem spannenden Kampf um die Landesmeistertitel im Springreiten wurden am Sonntag die Georgenberger Pferdetage abgeschlossen. In Abwesenheit des zehnfachen Meisters Christian Juza sicherte sich wie im Vorjahr Matthias Hartl die Goldmedaille. Der Lokalmatador gewann den ersten Teilbewerb am Samstag hauchdünn vor Josef Woerle. Am Sonntag musste er sich zwar im Stechen Cathy Zwiener geschlagen geben, der zweite Platz reichte aber zum neuerlichen Titelgewinn.

Juza war beileibe nicht der einzige Titelaspirant, der auf einen Start in Georgenberg verzichtete. Vor allem im Nachwuchs fehlten einige der bekannteren Namen. Juza-Tochter Antonia Weixelbraun sparte sich ihre Kräfte mit Blick auf die in zwei Wochen stattfindende Nachwuchs-EM in Zuidwolde, dasselbe galt für Lisa-Marie Arvai. Michele Ruth startete zeitgleich beim European Youngster-Cup in Olmütz, wo sie sich mit einem Sieg ihr Finalticket für das große Heimturnier am Jahresende sicherte. Schwester Denise, die letztes Jahr noch den Landestitel bei den Young Rider geholt hatte, zeigte in Tschechien mit einem vierten Platz auf.

So war der Weg frei für Savannah Birk, die vor einer Woche in Georgenberg schon das M-Springen im Landescup gewonnen hatte. Die Lamprechtshausnerin holte sich den Junioren-Titel auf Callisto, da sie ihr bisheriges Toppferd Wervel nach langwierigen Verletzungsproblemen in den Frühruhestand schicken musste. "Den hat sie sich auch verdient. Wir haben so viel gemeinsam erlebt, da wollte ich sie einfach nicht quälen", erläutert die 17-Jährige, warum sie sich letztlich gegen ein mögliches "Fitspritzen" ihrer langjährigen Partnerin aussprach.

Bei den Young Rider setzte sich Miriam Berger von Gastgeber Georgenberg durch. Antonia Hasenauer aus Zell gewann den Jugend-Titel, Magdalena Stettinius aus Schwaighofen bei den Ponys.